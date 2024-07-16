Диетолог Панкова рассказала, что молодой картофель в остывшем виде содержит много витамина C

Молодой картофель лучше употреблять в остывшем виде. По словам диетолога-нутрициолога Екатерины Панковой, так можно получить максимальную дозу витамина С, написал «ФедералПресс» .

Специалист призывает не покупать картофель с зелеными пятнами, поскольку они являются показателем высокого содержания соланина — ядовитого органического соединения. Она также отметила, что в раннем картофеле могут быть остатки пестицидов. При покупке продукта лучше обращаться к проверенному поставщику.

На ощупь картофель должен быть твердым, не иметь повреждений и видимой гнили, добавила Панкова.