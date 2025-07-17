Диетолог Панкова назвала алкоголь и газировку главными «провокаторами» обезвоживания в жару
Лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог, спортивный нутрициолог и психолог Екатерина Панкова рассказала «ФедералПресс», какие продукты могут ухудшить самочувствие в жару.
По словам эксперта, в сильную жару организм работает на пределе, и еда с высокой нагрузкой на пищеварение может усугубить ситуацию. Жирная, острая или сладкая пища ведет к внутреннему перегреву, обезвоживанию и потере минералов.
Панкова отметила, что алкоголь, сладкие газировки и пакетированные соки — главные провокаторы обезвоживания. Для их переработки организм тратит много воды.
Нутрициолог предостерегла от употребления жирного мяса и фастфуда, рекомендуя вместо них отварную или запеченную курицу, рыбу, растительные белки.
Майонез и другие жирные соусы в жару несут риск отравления. Для заправки лучше использовать натуральный йогурт, оливковое масло с лимоном или соевый соус с имбирем.