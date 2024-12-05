Диетолог Ноев посоветовала есть цитрусовые и чеснок для укрепления сосудов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев порекомендовала российским гражданам есть цитрусовые и чеснок для укрепления сосудов. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Медик уточнила, что здоровье сосудов напрямую связано с профилактикой психических заболеваний, а правильное питание и прием витаминов считаются первым шагом к поддержанию сосудов в здоровом состоянии. Она призвала каждый день употреблять не менее 450–500 граммов продуктов, содержащих эфирные масла и витамины B и C, написал сайт «Аргументы и факты».

Лимоны и апельсины, как уточнила диетолог, не только богаты витамином C и эфирными маслами, но и способствуют укреплению эластичности сосудов и предотвращению образования бляшек. Чеснок, в свою очередь, снижает давление, растворяет холестериновые бляшки и укрепляет сердечно-сосудистую систему.