Диетолог Никитина рассказала, что лучшим перекусом для школьника станут орехи, сухофрукты и темный шоколад

Диетолог Лариса Никитина в интервью Ura.ru поделилась рекомендациями по подбору полезных перекусов для детей школьного возраста. Она подчеркнула, что домашние блюда предпочтительнее покупных, поскольку позволяют контролировать состав и избегать вредных добавок.

Как отметила эксперт, перекус должен быть легким, но питательным, поддерживать баланс макронутриентов и не вызывать сонливости. В рационе школьника должны присутствовать белки, полезные жиры и «правильные» углеводы.

Белки необходимы для мышц, иммунитета и работы мозга. Их источниками могут быть греческий йогурт, нежирный творог, отварные яйца, кусочки куриной грудки, индейки или рыбы, бобовые и сыр средней жирности.

Жиры помогают усвоению витаминов A, D, E, K и развитию нервной системы. Лучшие источники — орехи, авокадо и семена. Углеводы дают энергию и сытость. Рекомендуется выбирать цельнозерновые продукты, овощи и фрукты.

Важно приучить ребенка пить воду, а не сладкие газировки и соки. Для перекусов лучше предлагать полезные альтернативы сладостям, например, темный шоколад, сухофрукты и орехи, почеркнула Никитина.