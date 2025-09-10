Диетолог Никитина рассказала, что боровики противопоказаны детям младше трех лет

Боровики — ценный продукт, содержащий витамины группы B, которые важны для нервной системы, а также калий, фосфор, железо, цинк и медь. Об этом рассказала диетолог Лариса Никитина в беседе с Ura.ru .

По словам медика, в 100 граммах таких грибов — около четырех граммов белка, что полезно для сердечно-сосудистой системы. Боровики содержат бета-глюканы, которые укрепляют иммунитет.

Как пояснила Никитина, такой продукт противопоказан детям младше трех лет, а до семи лет употребление нежелательно. Ограничения связаны с хитином в составе боровиков. Он трудно усваивается и может вызвать дискомфорт. Также грибы не рекомендуются людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, добавил aif.ru.