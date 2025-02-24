Диетолог Никитина раскритиковала резкое похудение на примере жены Цекало

Диетолог-нутрициолог Лариса Никитина выразила опасения по поводу резкого похудения Дарины Эрвин, жены Александра Цекало. О минусах такого преображения специалист рассказала в беседе с Ura.ru .

Как отметила Никитина, стремительная потеря веса может негативно сказаться на здоровье, вызывая опущение внутренних органов и шоковые реакции. Кроме того, быстрое похудение часто сопровождается столь же быстрым возвратом веса.

Диетолог предположила, что Эрвин могла использовать препарат для снижения сахара в крови, применяемый при диабете, что также вызывает беспокойство.

«Худеть надо очень медленно. Три килограмма в месяц — это предел. Чем медленнее вы худеете, тем дольше сохраняете вес», — подчеркнула эксперт.

Никитина подчеркнула важность выработки и соблюдения пищевых привычек. Кроме того, для выявления причин избыточного веса необходимо консультироваться с врачами, заключила нутрициолог.