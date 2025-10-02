Диетолог Никитина призвала отказаться от алкоголя и фастфуда во время простуды

В период ОРВИ важно не только принимать лекарства, но и следить за питанием. Диетолог Лариса Никитина рассказала URA.RU , какие продукты могут усугубить состояние при простуде.

Как отметила специалист, при ОРВИ следует отказаться от алкоголя, так как он вызывает обезвоживание и усиливает интоксикацию. Также под запретом крепкий кофе, чай и энергетики. Сладкая газировка содержит сахар, который снижает иммунный ответ и способствует инсулинорезистентности.

К опасным продуктам при ОРВИ также относятся жирное, жареное, копченое и фастфуд. Они плохо перевариваются и могут вызвать тошноту и тяжесть. При больном горле и кашле стоит отказаться от продуктов, раздражающих слизистые: острых специй, маринадов, уксуса, сильно соленых продуктов и кислых фруктов.

Диетолог добавила, что молоко и молочные продукты могут способствовать увеличению образования слизи, поэтому их употребление стоит ограничить. Чтобы быстрее выздороветь, основу питания должны составлять продукты, поддерживающие иммунитет и облегчающие симптомы. Это теплое обильное питье, легкие бульоны, нежирные источники белка, углеводы и овощи, заключила Никитина.