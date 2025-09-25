Диетолог Никитина посоветовала замораживать овощи для сохранения максимальной пользы

Заморозка — лучший метод заготовки овощей. С его помощью можно сохранить максимальное количество витаминов и минералов. Об этом рассказала диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU .

Эксперт подчеркнула, что заморозка овощей — простой и удобный процесс.

«Квашение и ферментация также очень полезный способ хранения. В процессе образуются биологически активные вещества, сохраняется часть витаминов и полезная для нашего организма микробиома», — привел слова специалиста сайт RT.

В свою очередь, диетолог Римма Мойсенко в разговоре с «Радио 1» сообщила, что зимой важно включать в рацион согревающие и сытные блюда. По ее мнению, супами, рагу и запеканками можно разнообразить обеды и ужины.