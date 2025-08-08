Диетолог Никитина посоветовала включать грибы в рацион детей после трех лет

Диетолог Лариса Никитина предостерегла от употребления грибов, включая подберезовики, в большом количестве. Об этом сообщило Ura.ru.
По словам врача, грибы — не фрукты, и употреблять их необходимо умеренно: не более 150 граммов в день. Детям младше трех лет такой продукт давать не стоит, а беременным женщинам следует включать в рацион с осторожностью.
Никитина рекомендовала особый подход к приготовлению подберезовиков. Жарить грибы сразу опасно, сначала их необходимо отварить не менее 20 минут. Крупные экземпляры (примерно 20 сантиметров длиной) следует предварительно разделить на ножки и шляпки.
