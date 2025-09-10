Диетолог Никитина отметила, что холодная пища осенью провоцирует набор веса

С приходом холодов следует изменить рацион, чтобы избежать простуд и набора веса. Диетолог, нутрициолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина поделилась с URA.RU рекомендациями по питанию в осенний период.

По мнению специалиста, важно отказаться от употребления холодных блюд и напитков, таких как овощные салаты, окрошка и мороженое. Эти продукты могут снижать внутреннюю температуру тела, что ведет к повышению аппетита и набору веса. Кроме того, такая пища делает организм уязвимым перед вирусами.

Специалист также рекомендовала избегать фастфуда, копченостей и переработанных продуктов, которые перегружают печень и ЖКТ. Особое внимание уделяется сахару и рафинированным углеводам, которые могут вызывать воспалительные процессы в организме.

Для поддержания здоровья и энергии осенью нутрициолог посоветовала включить в рацион теплые супы, тушеные овощи и каши на воде. Согревающие специи также будут полезны, так как они помогают пищеварению и обладают противовоспалительными свойствами.

Напитки лучше заменить на теплые чаи, которые снабжают организм необходимыми витаминами, заключила Никитина.