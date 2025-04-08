Диетолог Никитина: людям с варикозом следует избегать употребления желатина

Желатин — не просто «волшебный» ингредиент для домашних десертов, как принято считать. Он может быть и полезным, и вредным. Диетолог и анти-эдж-терапевт Лариса Никитина рассказала Ura.ru о потенциальном вреде желатина.

Главная опасность желатина — в его животном происхождении. Это концентрированный продукт переработки костей, хрящей и соединительных тканей. Для здоровых людей в малых дозах он безопасен, но при хронических заболеваниях почек, подагре или аллергии на говядину/свинину желатин превращается в медленный яд.

Риски связаны с высоким содержанием пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты, провоцируя подагру и образование камней в почках. Кроме того, в 100 граммах желатина содержится 90 граммов белка, что создает колоссальную нагрузку на почки и печень. Даже после термической обработки в желатине остаются частицы животного белка, вызывающие аллергию. Особенно опасно сочетать желатин с алкоголем или жирной пищей.

Пациентам с мочекаменной болезнью, хронической почечной недостаточностью, подагрой, а также людям с аллергией на мясо и варикозом следует избегать употребления желатина даже в минимальных дозах. Беременным и кормящим женщинам тоже не стоит его есть из-за риска накопления токсинов.