Диетолог Нефедова отметила, что постепенная смена рациона после окончания поста поможет избежать проблем со здоровьем

Выход из многодневного поста — важный момент, который требует осторожности, чтобы не навредить здоровью. Врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова рассказала «Газете.Ru» , как правильно переходить к привычному рациону.

По словам специалиста, пост — это не просто смена продуктов, а перестройка работы всей пищеварительной системы. За несколько недель снижается активность поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. Если резко перейти к жирной и калорийной пище, это может вызвать гормональный и ферментативный взрыв.

«Резкое увеличение объема и жирности пищи стимулирует сокращения желчного пузыря и может у предрасположенных людей спровоцировать острый панкреатит или желчную колику», — предупреждает Нефедова.

Также обильная трапеза после долгого перерыва — это удар по желудочно-кишечному тракту и сердечно-сосудистой системе. Для людей с гипертонией или ишемической болезнью сердца праздничный ужин может закончиться гипертоническим кризом.

Нефедова советует вводить некоторые продукты максимально осторожно, небольшими порциями, не делая их основой первого же приема пищи. В список «риска» входят жирные сорта красного мяса, колбасы и копчености, жареные блюда, концентрированные мясные бульоны, кондитерские изделия с обилием крема и сахара, а также алкоголь. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно подходить к выходу из поста осознанно и умеренно, заключила доктор.