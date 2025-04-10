Диетолог Нассинов: употребление кунжута способствует замедлению старения клеток

Диетолог Джил Нассинов рассказала о пользе семян в разговоре с изданием «АБН24».
Употребление в пищу семян кунжута, тыквы, подсолнечника и чиа способствует замедлению старения клеток, написал сайт sibdepo.ru.
Продукты, которые помогают сохранить когнитивные функции, содержат омега-3 жирные кислоты. Кроме того, диетолог рекомендует регулярно употреблять ягоды и водоросли нори. Антиоксиданты, содержащиеся в этих продуктах, помогают снизить воспалительные процессы в организме.
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