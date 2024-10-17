Диетолог Мухина: жесткая критика не подтолкнет человека с лишним весом к похудению

Российский диетолог Марият Мухина в беседе с изданием «Инфо 24» объяснила, почему жесткая критика в адрес людей с ожирением не подтолкнет их к скорейшему похудению.

Как отметила специалист, этот способ мотивации не является эффективным для большинства людей. Негативные разговоры лишь ухудшают психологическое состояние человека, который итак беспокоится за свою внешность.

Именно поддержка близких и друзей поможет человеку с проблемой принять решение о том, чтобы изменить свои привычки и начать новую жизнь, сказала Мухина.