Диетолог Мухина: жесткая критика не подтолкнет человека с лишним весом к похудению

Российский диетолог Марият Мухина в беседе с изданием «Инфо 24» объяснила, почему жесткая критика в адрес людей с ожирением не подтолкнет их к скорейшему похудению.
Как отметила специалист, этот способ мотивации не является эффективным для большинства людей. Негативные разговоры лишь ухудшают психологическое состояние человека, который итак беспокоится за свою внешность.
Именно поддержка близких и друзей поможет человеку с проблемой принять решение о том, чтобы изменить свои привычки и начать новую жизнь, сказала Мухина.
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