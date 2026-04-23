Диетолог Мухина сообщила, что суточная доза мармелада не должна превышать 100 граммов

Суточная норма мармелада не должна превышать 100 граммов, при этом важно уметь читать этикетки, чтобы отличить полезную сладость от вредной. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН .

По ее словам, если мармелад «правильный», то 100 граммов в день достаточно, а остальные углеводы лучше получать из фруктов, овощей и злаков.

«Если мармелад полностью из сахара, это вредный мармелад и там норма — до 30 грамм в день», — отметила медик.

Она пояснила, что в 100 граммах такой сладости может содержаться до 79 граммов углеводов, что составляет около 300 килокалорий.