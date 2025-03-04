Диетолог Мухина: соки из граната и свеклы помогают снизить давление
Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила напитки, способствующие снижению артериального давления. Об этом сообщила «Москва 24».
Врач посоветовала обратить внимание на гранатовый сок — источник антиоксидантов и витамина C. Он улучшает состояние внутренней оболочки сосудов и регулирует уровень артериального давления.
«Сок свеклы содержит нитраты, которые способствуют расширению сосудов, и вследствие этого снижается давление. Также в нем много антиоксидантов», — добавила медик.
Подобным эффектом обладает и сок черноплодной рябины. Для получения максимальной пользы от этих напитков достаточно выпивать один стакан в день, предупредила эксперт.
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