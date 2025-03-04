Диетолог Мухина: соки из граната и свеклы помогают снизить давление

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила напитки, способствующие снижению артериального давления. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Врач посоветовала обратить внимание на гранатовый сок — источник антиоксидантов и витамина C. Он улучшает состояние внутренней оболочки сосудов и регулирует уровень артериального давления.

«Сок свеклы содержит нитраты, которые способствуют расширению сосудов, и вследствие этого снижается давление. Также в нем много антиоксидантов», — добавила медик.

Подобным эффектом обладает и сок черноплодной рябины. Для получения максимальной пользы от этих напитков достаточно выпивать один стакан в день, предупредила эксперт.