Диетолог Мухина рекомендовала отказаться от грибов беременным и кормящим женщинам

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с изданием «Инфо 24» рассказала, что кормящим мамам, а также беременным женщинам лучше отказаться от употребления любых видов грибов.

С осторожностью следует употреблять грибы пациентам с острыми и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что этот продукт может вызвать обострение язвы или гастрита.

«Детям в возрасте до пяти лет не рекомендуется вводить грибы в рацион», — сказала диетолог.

Некоторые грибы содержат токсины и вещества, способные вызывать аллергические реакции.

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