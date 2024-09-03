Диетолог Мухина рекомендовала отказаться от грибов беременным и кормящим женщинам
Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с изданием «Инфо 24» рассказала, что кормящим мамам, а также беременным женщинам лучше отказаться от употребления любых видов грибов.
С осторожностью следует употреблять грибы пациентам с острыми и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что этот продукт может вызвать обострение язвы или гастрита.
«Детям в возрасте до пяти лет не рекомендуется вводить грибы в рацион», — сказала диетолог.
Некоторые грибы содержат токсины и вещества, способные вызывать аллергические реакции.
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