Диетолог Мухина рекомендовала делать упор на потребление углеводов перед силовыми тренировками

Диетолог Марият Мухина в беседе с RT рассказала, что для роста мышц важно правильно подбирать рацион в зависимости от времени приема пищи относительно тренировки.

По словам врача, перед силовыми занятиями необходимо употреблять углеводы. Это нужно для того, чтобы в мышцах образовался гликоген, который будет расходоваться во время упражнений.

После тренировки, пояснила специалист, важно употреблять белок. Такая пища дает мышцам аминокислоты, которые способствуют их росту. Дневная норма для спортсменов составляет два грамма чистого белка на один килограмм веса.