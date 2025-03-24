Диетолог Мухина развеяла миф о возможности похудеть с помощью горячей ванны

Диетолог Марият Мухина заявила в беседе с « Инфо24 », что совет о сжигании калорий в горячей ванне «вызывает недоумение с точки зрения науки и физиологии»

Ранее в СМИ появились рекомендации от западных исследователей, согласно которым за час в ванной при температуре воды 40 градусов можно сжечь 150 калорий, как при 30-минутной прогулке. По словам медика, нельзя сравнивать прогрев тела горячей водой с физическими нагрузками.

Диетолог пояснила, что соответствующие выводы основаны на данных о метаболической активности. Однако большая часть израсходованных калорий происходит из-за работы сердечно-сосудистой системы, которая активизируется при перепаде температуры.

Перегрев создает риск обезвоживания и дисбаланса электролитов. Кроме того, лежать в горячей ванне — это не то же самое, что гулять или бегать. При физической активности задействуется различная мускулатура, улучшается микроциркуляция и движение лимфы, пояснила медик.