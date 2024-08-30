Диетолог Мухина рассказала, что рацион долгожителей Кавказа богат антиоксидантами

В России наибольшее количество долгожителей наблюдается среди жителей Кавказа. В чем заключается их секрет долголетия, объяснила Life диетолог Марият Мухина.

Она отметила, что рацион кавказских долгожителей представляет собой интересный и значимый объект для исследования среди ученых и медицинских работников. По ее словам, в их диете присутствуют противовоспалительные компоненты, такие как омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, что позволяет людям реже сталкиваться с хроническими заболеваниями.

Также в рационе имеются продукты с низким гликемическим индексом, которые содействуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Кроме того, кавказская диета способствует замедлению процессов старения.

Она характеризуется сбалансированным потреблением питательных веществ с акцентом на натуральность и минимальную обработку продуктов. Не менее важно, что сочетание правильного питания, активного образа жизни и социальной вовлеченности играет решающую роль в поддержании здоровья и долголетия, заключила диетолог.