Диетолог Мухина рассказала, что людям на диете можно смело есть грибные супы без сливок

Известный российский диетолог Марият Мухина в беседе с «Инфо 24» рассказала, что людям, придерживающимся диет, можно смело есть грибные супы без добавления сливок и с минимальным добавлением сливочного масла.
Грибы хорошо сочетаются с тушеными овощами и с зеленью. Также можно готовить салаты с добавлением слегка обжаренных продуктов. Как пояснила диетолог, такое питание не навредит диете.
Грибы хороши тем, что они позволяют дольше сохранять чувство сытости и таким образом сократить потребление калорий в течение дня, добавила Мухина.
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