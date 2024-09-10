Диетолог Мухина рассказала, что людям на диете можно смело есть грибные супы без сливок

Известный российский диетолог Марият Мухина в беседе с «Инфо 24» рассказала, что людям, придерживающимся диет, можно смело есть грибные супы без добавления сливок и с минимальным добавлением сливочного масла.

Грибы хорошо сочетаются с тушеными овощами и с зеленью. Также можно готовить салаты с добавлением слегка обжаренных продуктов. Как пояснила диетолог, такое питание не навредит диете.

Грибы хороши тем, что они позволяют дольше сохранять чувство сытости и таким образом сократить потребление калорий в течение дня, добавила Мухина.