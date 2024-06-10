Диетолог Мухина призвала выбрасывать заплесневевший хлеб и тщательно вымыть место, где он лежал

Есть хлеб, который оказался поражен плесенью, ни в коем случае нельзя. Об этом Пятому каналу рассказала диетолог Марият Мухина.

Она объяснила, что продукт нужно утилизировать целиком, даже если плесень появилась на небольшом кусочке. Дело в том, что даже в этом случае заражен уже весь хлеб.

«Они распространяются с огромной быстротой по всему помещению, и фактически ими даже можно заразить свои легкие», — подчеркнула диетолог.

Как добавил сайт aif.ru, также нужно обязательно вымыть и обработать место, где лежал хлеб. Будь то ящик в шкафу или полка в холодильнике, после надо также провести влажную уборку в помещении и проветрить его.

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