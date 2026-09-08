Диетолог Мухина призвала пить не больше четыре чашек кофе в сутки

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН опровергла выводы британских ученых о пользе четырех чашек кофе для глубокого сна. Специалист призвала не доверять таким исследованиям, так как реакция на кофеин индивидуальна, а шутки с ним могут закончиться летальным исходом.

Безопасная суточная доза кофеина составляет 400 миллиграммов — это три-четыре чашки напитка. Выпить их необходимо строго до 18:00, а лучше всего — за шесть-восемь часов до отхода ко сну.

По словам врача, биохимически кофеин не дает энергию, а лишь блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое накапливается к вечеру и вызывает сонливость. В результате маскировки усталости происходит выброс адреналина и дофамина. Это негативно сказывается на качестве и продолжительности отдыха.

Превышение нормы чревато аритмией, тахикардией и может привести к смерти из-за передозировки. Пить больше четырех чашек в день категорически не рекомендуется.