Диетолог Мухина призвала отказаться от глютена, на переработку которого организм тратит много сил
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с ИА НСН призвала россиян отказаться от продуктов с содержанием глютена, поскольку организм тратит слишком много сил на его переработку.
По словам медика, в последние годы у людей увеличилась скрытая пищевая непереносимость на злаковые продукты.
«Даже онкологи подбирают пациентам диету, чтобы организм не тратил силы на глютен, а боролся с раковыми заболеваниями», — сообщила она.
Ранее СМИ писали, что российские ученые создали прототип лекарства от целиакии — непереносимости глютена.
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