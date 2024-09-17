Диетолог Мухина призвала отказаться от глютена, на переработку которого организм тратит много сил

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с ИА НСН призвала россиян отказаться от продуктов с содержанием глютена, поскольку организм тратит слишком много сил на его переработку.

По словам медика, в последние годы у людей увеличилась скрытая пищевая непереносимость на злаковые продукты.

«Даже онкологи подбирают пациентам диету, чтобы организм не тратил силы на глютен, а боролся с раковыми заболеваниями», — сообщила она.

Ранее СМИ писали, что российские ученые создали прототип лекарства от целиакии — непереносимости глютена.