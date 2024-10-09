Диетолог Мухина призвала аллергиков и гипертоников отказаться от красной икры

Несмотря на многочисленные полезные свойства красной икры, этот продукт может не подойти всем людям. В разговоре с Life диетолог Марият Мухина подчеркнула, что высокая концентрация соли в ней может привести к проблемам для людей с гипертонией или тех, кто следит за потреблением натрия.

Кроме того, красная икра противопоказана тем, кто имеет аллергию на морепродукты. В последнее время также увеличилось количество случаев скрытой пищевой непереносимости, при которой иммуноглобулины G, реагируя на икру, образуют иммунные комплексы, что может стать причиной аутоиммунных заболеваний, отметила врач.

Также стоит учитывать, что высокая калорийность и содержание жиров в икре могут негативно сказаться на весе и уровне холестерина, увеличивая риски развития атеросклероза.