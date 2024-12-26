Диетолог Мухина: при похмелье помогут цитрусовые, куркума, чеснок и зеленый чай

Похмелье во многом обусловлено обезвоживанием, поэтому для улучшения состояния нужно восстанавливать объем жидкости в организме. Для этого можно пить воду, изотонические напитки или безалкогольные травяные коктейли, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с ИА НСН .

Мясные или овощные бульоны тоже помогают восполнить уровень электролитов. Еще от похмелья могут быть полезны бананы и апельсины, а также рассолы от квашеной капусты и маринады от солений, отметила доктор.

Чтобы организм работал нормально, стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Так, цитрусовые содержат витамин С, который помогает в метаболизме алкоголя. Яйца и орехи богаты витаминами группы B, важными для обмена веществ и нервной системы.

Куркума, чеснок, изюм и другие сушеные фрукты поддерживают работу печени. Очистить организм от токсинов поможет овсянка и зеленый чай, заключила Мухина.