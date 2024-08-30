Диетолог Мухина: при переваривании грибов организм тратит больше калорий, чем получает

При переваривании грибов организм тратит больше калорий, чем получает. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с «Инфо24».

Однако соответствующий потенциал продукта имеет ограничения. За один раз можно употреблять не более 100 граммов.

«Грибы — тяжелая пища, они перевариваются четыре часа. Получается, что на 100 граммов грибов организм получает 15-20 ккал и тратит 100 ккал», — пояснила врач.

Медик напомнила, что грибы редко едят в чистом виде. Такие добавки, как жареная на масле картошка, существенно увеличивают энергетическую ценность блюда.

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