Диетолог Мухина предупредила о высокой калорийности хлебцев

Диетолог Марият Мухина заявила, что хлебцы, несмотря на наличие отрубей в составе, не так полезны, как многие думают. В беседе с ИА НСН она посоветовала отказаться от бесконтрольного поедания продукта.
Как пояснила врач, хлебцы подвержены быстрой сушке, при которой углеводы подвергаются обработке высокими температурами.
«Во время этой реакции возникает канцероген акриламид. Он может привести к новообразованиям», — предупредила эксперт.
Мухина указала на высокую калорийность продукта и рекомендовала ограничить употребление хлебцев до двух раз в неделю, поскольку они не являются диетическим блюдом, добавил RT.
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