Диетолог Мухина предупредила о риске инсульта из-за позднего ужина

Привычка есть перед сном может привести к скачкам давления, сбою сердечного ритма и инсульту. Об этом изданию «Абзац» заявила врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, ночью клетки настроены на отдых, а не на переработку пищи. Поздняя еда заставляет надпочечники выделять норадреналин, который сужает сосуды и повышает давление.

Кроме того, полный желудок раздражает блуждающий нерв, а жирная и сладкая еда способствует вымыванию калия и формированию бляшек в сосудах. В положении лежа обильный или соленый ужин также задерживает жидкость, перегружая сердце.

Исследование в Nature Communications также связало прием пищи после 21:00 с ростом риска сердечно-сосудистых патологий.