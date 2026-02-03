Диетолог Мухина предупредила, что употребление пищи перед сном нарушает нейронные связи, провоцируя деменцию

Врач-диетолог Марият Мухина в интервью RT предупредила о рисках для здоровья, связанных с приемом пищи перед сном. Она отметила, что поздний ужин может негативно сказаться не только на качестве сна, но и на общем состоянии организма в долгосрочной перспективе.

Доктор добавила, что за три часа до сна лучше избегать еды, особенно белковой. Она объяснила, что во время сна мозг должен освобождаться от амилоидных белков, и этот процесс нарушается, если есть перед сном.

«Если за ночь от них мозг не освобождается, то они там накапливаются и нарушают нейронные связи, возникает болезнь Альцгеймера, деменция», — сказала Мухина.

Также она включила в список продуктов, не рекомендуемых для вечернего приема пищи, мясные изделия, яйца, миндаль, соевые бобы, бананы, сыр, семечки и арахис. Эти продукты могут стимулировать выработку нейромедиаторов, которые мешают заснуть.

В крайнем случае, на ночь допустимы легкоперевариваемые продукты, такие как некоторые кисломолочные изделия (при отсутствии непереносимости) или овощные смузи, заключила врач.