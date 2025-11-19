Диетолог Мухина предупредила, что сладкая газировка может привести к депрессии

Диетолог Марият Мухина в разговоре с ИА НСН рассказала, что чрезмерное употребление сладкой газировки и выпечки может способствовать развитию депрессии.

Специалист объяснила, что на 70% серотонин, который называют гормоном радости, синтезируется в кишечнике, как и гормон мотивации дофамин. Когда их вытесняет что-то другое, это приводит к обратному эффекту, отметил сайт RT.

Кроме того, по словам эксперта, депрессивное состояние могут вызвать и другие продукты. В частности, это хлеб и другая продукция, в составе которой есть дрожжи, не погибающие при выпекании.

«Поэтому многие сейчас переходят на закваску», — добавила диетолог.