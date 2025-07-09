Диетолог Мухина предостерегла от употребления жирной и острой пищи в жару

Аномальная жара летом может стать серьезным испытанием для здоровья. В такие дни важно внимательно следить за своим рационом. Врач-диетолог Марият Мухина поделилась с Life рекомендациями по правильному питанию в жаркую погоду и предупредила об опасности некоторых продуктов и напитков.

По словам доктора, в жару не стоит употреблять жирную и жареную пищу, так как она создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Для усвоения такой пищи требуется больше ферментов поджелудочной железы и желудка, что приводит к выделению энергии и, как следствие, к дополнительному нагреву тела.

Также диетолог рекомендовала избегать острых блюд, которые могут привести к излишнему потоотделению и обезвоживанию. Она советует отказаться от алкоголя, кофеина и многих популярных напитков — от кислых соков до энергетиков. Такие напитки могут усугубить обезвоживание и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и мозг. Мухина особо выделила риск образования тромбов из-за сгущения крови и микротромбозов в мозге, которые могут вызвать головные боли и усталость.