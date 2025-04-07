Диетолог Мухина предложила запретить соль и сахар в самолетах

Диетолог Марият Мухина сравнила зависимость от соли с алкоголизмом. В беседе с ИА НСН она также подчеркнула важность борьбы с ожирением и диабетом, вызванными чрезмерным употреблением углеводов.

По словам врача, легко доступные углеводы, содержащиеся в продуктах вроде сахара и соли, не ограничиваются в употреблении, хотя их доступность должна быть строго контролируема, поскольку они вызывают пищевую зависимость.

«Эти люди являются пищеголиками — это как алкоголики, но только речь идет о химическом ингредиенте. Это не наркотическое вещество, а, например, сахар, соль или шоколад», — заявила медик.

Диетолог выразила поддержку мер, направленных на решение этой проблемы, предложив запретить соль с сахаром в самолетах. Приправу стоит выдавать только по запросу, пояснила медик.