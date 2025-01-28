Диетолог Мухина предложила приготовить чахан на китайский Новый год

Наступление Нового года по восточному календарю ожидается 29 января. Китайский Новый год традиционно сопровождается особыми кулинарными традициями, которые глубоко укоренены в культуре и несут символическое значение. Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН назвала блюда, которые принесут удачу и благополучие в год Древесной Змеи.

Мухина акцентировала внимание на важности приготовления блюд, символизирующих успех, процветание и гармонию. Одним из таких традиционных угощений является чахан — китайский плов из риса и яичных блинчиков. Это сытное блюдо может служить как основное или подаваться в качестве гарнира. Оно отличается ярким вкусом и насыщенностью. Важной особенностью рецепта является отсутствие соли при готовке, что делает его похожим на мясное блюдо. В год Древесной Змеи в чахан добавляют грибы (символ Земли) и морепродукты (символ воды, которой подчиняются змеи), что символизирует изобилие и гармонию всех элементов природы.

Диетолог также рекомендовала включить в меню мясные и рыбные блюда, которые готовятся заблаговременно путем маринования и ферментации. Это символизирует постоянство благополучия и успеха в предстоящем году.