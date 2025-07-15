Диетолог Мухина посоветовала не брать салаты и алкоголь на пикник

Диетолог Марият Мухина в беседе с RT поделилась рекомендациями по выбору продуктов для летнего пикника.
Специалист напомнила, что салаты могут храниться только два часа.
«Даже в холодильнике. Поэтому их не рекомендуется брать», — отметила врач.
Он также посоветовала избегать жареной и жирной пищи в жаркую погоду, так как она нагружает ЖКТ и поджелудочную железу. Кроме того, стоит отказаться от спиртных напитков и продуктов с кофеином. А вот минеральную воду диетолог назвала отличным выбором. То же самое касается мытых овощей и фруктов.
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