Диетолог Мухина посоветовала не брать салаты и алкоголь на пикник

Диетолог Марият Мухина в беседе с RT поделилась рекомендациями по выбору продуктов для летнего пикника.

Специалист напомнила, что салаты могут храниться только два часа.

«Даже в холодильнике. Поэтому их не рекомендуется брать», — отметила врач.

Он также посоветовала избегать жареной и жирной пищи в жаркую погоду, так как она нагружает ЖКТ и поджелудочную железу. Кроме того, стоит отказаться от спиртных напитков и продуктов с кофеином. А вот минеральную воду диетолог назвала отличным выбором. То же самое касается мытых овощей и фруктов.