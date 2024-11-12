Диетолог Мухина посоветовала делать дома выпады и ягодичный мостик, чтобы похудеть

Похудеть в домашних условиях реально, но это требует определенных усилий и комплексного подхода. Об этом Life рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Она объяснила, что важно начать с питания. Нельзя просто ограничить число калорий, рацион должен быть еще и сбалансированным и содержать достаточно белка и полезных веществ.

Кроме того, не стоит списывать со счетов и домашние тренировки. Есть три эффективных упражнения, регулярное выполнение которых поможет сбросить вес.

Врач посоветовала выполнять планку с боковым поворотом, выпады на 90 градусов, а также — ягодичный мостик. Эти упражнения помогут улучшить физическую форму и избавиться от жировых отложений.