Диетолог Мухина: поддерживать здоровье легких можно с помощью красного лука

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала о продуктах, которые положительно влияют на здоровье легких.

Специалист подчеркнула, что продукты, богатые кверцетином, обладают противовоспалительными свойствами. Врач рекомендовала ежедневно употреблять красный лук, содержащий большое количество этого вещества, написал RT.

Мухина также отметила, что миндаль и печень трески являются хорошими источниками витамина Е, способствующего защите легких от окислительного стресса. Продукты, содержащие бета-каротин и витамин С, поддерживают иммунную систему, добавила диетолог.