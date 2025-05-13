Диетолог Мухина: почти каждый второй россиянин имеет непереносимость лактозы

Более половины россиян испытывают трудности с усвоением молока. Причина непереносимости лактозы кроется в раннем введении молочных продуктов детям, что провоцирует развитие аллергии и аутоиммунных реакций организма. Об этом заявила ИА НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Как отметила доктор, сегодня существует много полезных аналогов традиционного молока, таких как миндальное, рисовое, кокосовое, овсяное и другие растительные виды напитков. Отказавшись от обычного молока, страдающие от непереносимости лактозы россияне значительно улучшают свое здоровье, подчеркнула специалист.

Современная диагностика позволяет выявить лактазную недостаточность и принять меры своевременно, избавившись от хронических заболеваний желудка и кишечника, укрепив иммунитет и общее самочувствие, заключила Мухина.