Диетолог Мухина отнесла шпинат, брокколи и капусту к продуктам, богатым магнием

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT перечислила основные пищевые источники магния. Она подчеркнула, что магний важен для работы около 300 жизненно важных ферментов.

«В больших количествах магний содержится в зеленых продуктах. Это шпинат, брокколи, капуста, щавель, укроп, петрушка и так далее», — отметила диетолог.

Кроме того, источниками магния являются миндаль, кешью, семена подсолнечника и тыквенные семечки. В 100 граммах тыквенных семечек содержится суточная норма магния — около 500 миллиграмм.

Также магний присутствует в бобовых, авокадо, киви, морепродуктах, таких как лосось, тунец и креветки. Темный горький шоколад с содержанием какао выше 70% тоже славится высоким содержанием магния.

Однако есть продукты, которые могут «съедать» магний. К ним относятся алкоголь, кофе и газированные напитки. Врач-диетолог предупредила о возможной передозировке магнием, которая может привести к диарее, тошноте и снижению давления.