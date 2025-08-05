Диетолог Мухина отметила снижение потребления углеводов россиянами

В России сократился объем потребления углеводов. Граждане начали отдавать предпочтение фруктам и овощам, сократив потребление картофеля и хлебобулочных изделий. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист подчеркнула важность соблюдения норм физиологически необходимого рациона и призвала россиян пересмотреть структуру своей продуктовой корзины в пользу здорового питания. Мухина подчеркнула, что подобные тенденции положительно влияют на здоровье нации.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила ввести в России программу сбалансированного питания, направленную на формирование правильных пищевых привычек и пропаганду здорового образа жизни.