Диетолог Мухина отметила, что переедание в новогоднюю ночь может привести к проблема с ЖКТ

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила RT , что переедание в праздничную ночь может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже стать причиной госпитализации.

«Не есть весь день 31 декабря, чтобы больше поместилось в новогоднюю ночь, — очень опасная практика. Получается, что ЖКТ в итоге не справляется с таким объемом пищи и алкоголя», — предостерегла специалист.

Мухина отметила, что после праздничных застолий часто наблюдаются обострения заболеваний. Она порекомендовала не нарушать привычный режим и заранее провожать старый год за столом, а затем насладиться праздничным ужином с традиционными блюдами и убрать со стола все лишнее, оставив фрукты, десерты и напитки. После этого можно традиционно встретить Новый год под бокал шампанского.

Врач также посоветовала ложиться спать не позднее часа ночи или половины второго.