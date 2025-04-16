Диетолог Мухина: ночные переедания могут привести к панкреатиту и диабету

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о вреде ночных приемов пищи.
По словам доктора, употребление еды в ночное время вызывает скачок уровня сахара в крови и перегружает поджелудочную железу. Это может привести к панкреатиту, диабету и другим заболеваниям.
Мухина объяснила, что ночью желудок должен быть пустым. Из-за приема пищи перед сном орган может образовать грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. В этом случае есть риск внутреннего кровотечения. Ужинать необходимо не позднее чем за три часа до сна, подчеркнула специалист.
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