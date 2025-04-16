Диетолог Мухина: ночные переедания могут привести к панкреатиту и диабету

По словам доктора, употребление еды в ночное время вызывает скачок уровня сахара в крови и перегружает поджелудочную железу. Это может привести к панкреатиту, диабету и другим заболеваниям.

Мухина объяснила, что ночью желудок должен быть пустым. Из-за приема пищи перед сном орган может образовать грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. В этом случае есть риск внутреннего кровотечения. Ужинать необходимо не позднее чем за три часа до сна, подчеркнула специалист.