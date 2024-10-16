Диетолог Мухина назвала цельнозерновой хлеб на закваске самым полезным

Самым полезным для здоровья считается цельнозерновой хлеб на закваске. Об этом сообщила диетолог Марият Мухина в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, изделия из цельного зерна содержат витамины E и группы B. Кроме того, они являются источником цинка, железа, магния, кальция и фосфора.

«В обычном хлебе в момент очищения зерна удаляется самая полезная его часть», — отметила врач.

Она также рассказала, что нерастворимая клетчатка в составе цельнозернового продукта помогает очистить кишечник.