Диетолог Мухина назвала шиитаке самыми полезными грибами

Грибы шиитаке считаются самыми полезными для здоровья человека, однако в российских лесах они не растут. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина сайту «Инфо 24».
По словам специалиста, в этих грибах содержится большое количество бета-глюканов и других полисахаридов, которые способствуют поддержанию иммунной системы. Также шиитаке улучшают липидный обмен за счет снижения уровня холестерина.
Кроме того, полезными свойствами обладают грибы рейши и майтаке. Перечисленные виды можно найти в продаже, отметила Мухина.
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