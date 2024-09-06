Диетолог Мухина назвала шиитаке самыми полезными грибами

Грибы шиитаке считаются самыми полезными для здоровья человека, однако в российских лесах они не растут. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина сайту «Инфо 24».

По словам специалиста, в этих грибах содержится большое количество бета-глюканов и других полисахаридов, которые способствуют поддержанию иммунной системы. Также шиитаке улучшают липидный обмен за счет снижения уровня холестерина.

Кроме того, полезными свойствами обладают грибы рейши и майтаке. Перечисленные виды можно найти в продаже, отметила Мухина.