Диетолог Мухина назвала перец источником суточной нормы витамина C

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что один сладкий перец может покрыть дневную потребность взрослого в витамине C, передает RT .

Взрослым требуется 75-90 мг витамина C в сутки, детям — 30-90 мг, рассказала Мухина. Беременным, кормящим матерям, курильщикам, спортсменам и людям в состоянии стресса может понадобиться в два-три раза больше витамина. При инфекциях он также необходим для поддержки иммунитета.

Одним из признаков дефицита витамина C может быть кровоточивость десен. Больше всего этого витамина содержится в сушеном шиповнике — 650 мг на 100 г, однако при отваривании разрушается около половины вещества.

В 100 г сладкого перца содержится примерно 250 мг витамина C. По словам Мухиной, один красный или зеленый перец дает двойную суточную норму. Витамин также есть в черной смородине, облепихе, киви, цитрусовых, брокколи и шпинате.

Диетолог предупредила, что витамин C легко разрушается при нарезке продуктов, приготовлении смузи и варке.