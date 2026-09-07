Диетолог Мухина назвала облепиху и морскую капусту отечественными суперфудами

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в интервью радио Sputnik перечислила отечественные продукты, которые можно назвать суперфудами. Она сравнила их с экзотическими и отметила, что российские полезнее и доступнее.

По словам диетолога, ягоды годжи не идут в сравнение с облепихой. Облепиха содержит больше каротиноидов и витаминов В, Е, С, а также 21 минерал, 18 аминокислот и бензойную кислоту. Облепиховое масло богато еще и витамином D.

Мухина отметила, что российская морская капуста не уступает по полезности спирулине. Она содержит минералы, железо, аскорбиновую кислоту, витамины Е и А и обладает антиоксидантными свойствами.

Диетолог подчеркнула, что гречка полезнее киноа. В сваренной гречке столько же клетчатки, как и в киноа, но гречка менее калорийна. По белку эти крупы — полный эквивалент. Гречка снижает уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ и не содержит глютен.

Фиолетовый картофель, по мнению Мухиной, — отличная альтернатива чернике. Он содержит столько же антиоксиданта астаксантина, но стоит дешевле.

Наконец, врач отметила российские лесные ягоды — малину и бруснику. Они содержат бензойную кислоту, витамины D, В1, В2, В3, В6, А и Е. В малине есть еще и салициловая кислота — природный антибиотик.