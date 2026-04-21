Диетолог Мухина назвала малоподвижный образ жизни главной причиной набора веса у мужчин
Главная проблема набора веса у мужчин не в употреблении алкоголя, а в стрессе и малоподвижном образе жизни, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН.
По ее словам, появление так называемого «пивного живота» объясняется не только пивом. Ключевую роль играет сочетание избыточного потребления калорий, поздних приемов пищи и низкой физической активности.
«Этанол вносит вклад в переедание, так как усиливает аппетит и ухудшает биохимию печени в сторону липогенеза», — объяснила медик.
Риск увеличивается при сидячем образе жизни, а также на фоне стресса и недостатка сна, подчеркнула спецаилист.