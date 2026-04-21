Диетолог Мухина назвала малоподвижный образ жизни главной причиной набора веса у мужчин

Главная проблема набора веса у мужчин не в употреблении алкоголя, а в стрессе и малоподвижном образе жизни, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН .

По ее словам, появление так называемого «пивного живота» объясняется не только пивом. Ключевую роль играет сочетание избыточного потребления калорий, поздних приемов пищи и низкой физической активности.

«Этанол вносит вклад в переедание, так как усиливает аппетит и ухудшает биохимию печени в сторону липогенеза», — объяснила медик.

Риск увеличивается при сидячем образе жизни, а также на фоне стресса и недостатка сна, подчеркнула спецаилист.