Диетолог Мухина назвала квас напитком, укрепляющим иммунитет

Квас — это очень полезный и богатый микроэлементами напиток, укрепляющий иммунитет. Об этом Life рассказала врача-диетолог Марият Мухина.

В состав кваса входят витамины группы B и C, а также минералы, такие как калий, магний и железо, которые благоприятно влияют на здоровье человека. Этот напиток также может положительно сказаться на иммунной системе при регулярном употреблении. Квас обычно хорошо переносится и редко вызывает аллергические реакции.

«Квас оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему: ферментация, происходящая при производстве напитка, способствует улучшению пищеварения и обогащению пищи полезными микроорганизмами», — отметила врач.

Однако людям с непереносимостью глютена следует быть осторожными, так как это вещество присутствует в квасе. Диабетикам стоит избегать напиток с высоким содержанием сахара. Также не рекомендуется его употребление людям с заболеваниями пищеварительной системы, поскольку квас может усугубить симптомы или вызвать дискомфорт.

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