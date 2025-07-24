Диетолог Мухина назвала «абсолютной деградацией» использование красителей в пище

Искусственные пищевые добавки, включая красители, могут спровоцировать сильную аллергию и даже привести к слепоте. Об этом рассказала диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, огромное количество синтетических ароматизаторов и красителей приводит к тяжелым аллергическим реакциям у детей, включая конъюнктивит и кератит, что способно привести к появлению бельма и ухудшению зрения, написал NEWS.ru.

«Если раньше эти истории были единичными, то теперь они носят массовый характер. Раскрашивать еду — это абсолютная деградация и колоссальное изменение пищевой мотивации», — заявила врач.

Мухина также отметила, что сегодня даже в школьных столовых качество питания оставляет желать лучшего — меню ограничивается сосисками в тесте и разноцветными напитками.