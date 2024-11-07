Диетолог Мухина: холодец помогает поддерживать иммунитет и здоровье суставов

Диетолог Марият Мухина рассказала о пользе холодца. Благодаря желатину в составе блюдо улучшает пищеварение, отметила эксперт в беседе с Life .

По ее словам, студень также способствует повышению иммунной системы. Такой эффект достигается за счет чеснока, лука, перца и зелени в составе.

Врач отметила, что продукт помогает укрепить связки. Соответствующее действие на организм связано с коллагеном, вырабатываемом при длительной варке соединительной ткани. Белок, пояснила медик, поддерживает состояние кожи, суставов, волос и ногтей.

Мухина посоветовала употреблять холодец в умеренных количествах. Нормой считаются 100-150 граммов несколько раз в неделю.